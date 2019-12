“Verso l’infinito…e oltre”, mostra di fotografia astronomica a Casole d’Elsa.

Immagini spettacolari raccolte con passione e dedizione sotto i migliori cieli d'Italia e non solo da Maurizio Cabibbo, Samuele Gasparini, Francesco Di Biase e Piermario Gualdoni

CASOLE D’ELSA. Le meraviglie del cielo catturate da affermati astrofotografi saranno in mostra a Casole d’Elsa dal 21 dicembre al 6 gennaio. Un’ottima occasione per ammirare immagini uniche: dai crateri lunari alle eclissi di Sole e Luna, dagli anelli di Saturno alla macchia di Giove, dagli ammassi stellari alle nebulose fino alle lontane galassie. Immagini spettacolari raccolte con passione e dedizione sotto i migliori cieli d’Italia e non solo da Maurizio Cabibbo, Samuele Gasparini, Francesco Di Biase e Piermario Gualdoni, autori ormai noti nel mondo della fotografia astronomica.

All’interno della mostra, oltre alle foto, anche una proiezione multimediale delle stesse immagini e consigli sulle tecniche di acquisizione ed elaborazione.

La mostra si terrà al Centro Congressi-Palazzo Pretorio, via Casolani n.32, dal 21 dicembre al 6 gennaio. La mostra sarà aperta nei giovedì 26 Dicembre, Sabato 28 Dicembre, Domenica 29 Dicembre, Mercoledì 1 gennaio 2020, Domenica 5 Gennaio, Lunedì 6 Gennaio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00. Tutti gli altri giorni dalle 16,00 alle 20,00.

Maggiori informazione sulla pagina Facebook dell’evento o contattare 340 3518037 (Maurizio) o 370 7074587 (Samuele)