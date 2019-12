Poggibonsi: concerto di Natale della banda La Ginestra e del coro Clara Harmonia

La banda "La Ginestra" (Foto SML)

POGGIBONSI. La banda cittadina “La Ginestra”di Poggibonsi assieme al coro polifonico “Clara Harmonia”, all’interno degli eventi organizzati per il natale a Poggibonsi, offrono alla cittadinanza un concerto per augurare Buoni Natale.

La banda cittadina conclude così i concerti e le esibizioni di questo ricco 2019 pieno di soddisfazioni per i servizi prestati per la città e per le zone limitrofe. Durante l’anno ha riscosso successo per le più importanti manifestazioni della città di Poggibonsi e nei paesi vicini culminate con il concerto svolto in piazza della Signoria lo scorso 29 giugno a Firenze con le coreografie della scuola di ballo “Sulle Punte” e riproponendo una replica in piazza Savonarola una settimana dopo davanti ad un numeroso pubblico poggibonsese.

Nell’occasione poi si sono esibiti i ragazzi che hanno aderito al progetto “Banda a scuola” che da tre anni l’associazione musicale porta avanti con l’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci. I ragazzi al momento stanno dando vita alla Junior band ma con l’obiettivo di essere un giorno parte integrante della Banda.

Il repertorio della Banda di oggi spazia su svariati generi musicali : pop, latino, classico e trascrizioni di brani celeberrimi rivisitati dai più famosi compositori per orchestre di fiati. La banda del terzo millennio, infatti, è sempre più una vera e propria orchestra di fiati che propone al pubblico un repertorio ricco che va dalla semplice ma elaborata composizione originale per banda a trascrizioni di brani famosi eseguiti da musicisti di tutte le età, amatoriali e non, proponendo degli spettacoli musicali di sempre più alta qualità a sfondo culturale ben lontani dalla semplice marcia che veniva eseguita nel 900 durante le feste paesane. Tutto nasce dal fatto che il pubblico di oggi è sempre più esigente e più stimolato dai mezzi tecnologici che permettono un facile ascolto di qualsiasi genere musicale ovunque e dovunque senza però dare le emozioni che solo la musica vissuta in prima persona sa dare.

L’Associazione musicale dà la possibilità ai ragazzi giovani e non di potersi esibire e di socializzare fra loro grazie anche ad un percorso fatto di studio e prove durante l’anno ma soprattutto togliendoli da realtà poco raccomandabili che i giornali di oggi molto spesso raccontano. Questa è la direzione che la Banda cittadina ha deciso di seguire sotto la direzione del maestro Biagio Mazzafera, che, pur rimanendo di impronta bandistica, cioè avendo sempre un occhio di riguardo alle sfilate, sta pian piano “sposando” questo processo di cambiamento. Oltre al rinnovamento sul piano del repertorio musicale, l’associazione sta cercando di collaborare con le realtà locali per offrire spettacoli sempre più coinvolgenti sottolineando l’importanza del ruolo sociale che da sempre la contraddistingue. Dopo la collaborazione ben riuscita di questa estate con la scuola di ballo, domenica 15 dicembre alle ore 18 la Banda presenterà un nuovo concerto assieme al coro “Clara Harmonia “sotto la direzione di Tanja Kustrin.

Il repertorio vi introdurrà a questo momento magico dell’anno che è il Natale dove la musica diventa il tramite di momenti di serenità e gioia scaldando i cuori di tutti e che solo una location come la Chiesa di San Lorenzo può offrire. Le due “formazioni”si esibiranno in un primo momento singolarmente per poi eseguire pezzi insieme e si spazierà da brani celebri come Adeste Fidelis, l’Halleluja di Coehn e la Conquista del Paradiso di Vangelis trascritte per organici simili e altri come il Kyrie della Missa Brevis di DeHaan e il Christmas Lullaby.

La cittadinanza tutta è invitata.