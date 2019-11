Ftsa: dilettanti allo sbaraglio

L’evento è in programma giovedì 28 novembre alle 15.30 presso ll Baobab

VALDELSA. Un pomeriggio di divertimento e benessere per gli anziani, ma anche un’occasione per esercitare i processi mnemonici, stimolare la produzione verbale e permettere il superamento dei propri limiti. Sono questi gli obiettivi di DILETTANTI ALLO SBARAGLIO, il gioco a coppie con gli ospiti della RSA Gandini di Poggibonsi e la RSA Bottai di Colle di Val d’Elsa, in programma giovedì 28 novembre a partire dalle ore 15.30 presso i locali de Il Baobab a Colle.

Quattro le specialità su cui i partecipanti si affronteranno: Proverbi e modi di dire, Poesie e filastrocche, indovinelli e canzoni del passato. Gli ospiti si alterneranno sul palco ognuno nella propria specialità, accompagnati da un operatore, ove necessario. Chiuderà il pomeriggio una merenda cena per tutti.

“DILETTANTI ALLO SBARAGLIO – sottolinea Romina Mora, Direttore dei Servizi Residenziali e Semiresidenziali della FTSA – nasce all’interno di un programma di attività che i nostri animatori hanno ideato, calibrato sulle abilità fisiche e psicologiche degli ospiti delle due strutture e diversificato, in modo da garantire a ognuno la possibilità di cimentarsi in qualcosa di nuovo. Gli anziani hanno bisogno, infatti, di socializzare, divertirsi, ma anche di preservare e potenziare le proprie capacità, in un’atmosfera serena e allegra”.