Mutua Cesare Pozzo: cosa è e come funziona

La più importante società Italiana no profit che, a fronte di una quota associativa a partire da €13,5 al mese, garantisce ai cittadini e alle loro famiglie rimborsi per cure sanitarie, prevenzione medica, infortuni e interventi chirurgici.

Oltre a questo sono previsti sussidi economici in caso di avversità, come la sospensione dal lavoro, la revisione o la sospensione della patente di guida, la tutela legale, l’inabilità totale o il decesso. Le prestazioni erogate prevedono anche una serie di interventi completamente gratuiti in caso di emergenza sanitaria o domestica, come ad esempio il rimpatrio sanitario dall’estero in aeroambulanza, il trasferimento in Italia in ambulanza, un medico a domicilio e tanto altro ancora.

Attiva da oltre 140 anni

La Mutua sanitaria Cesare Pozzo esiste sin dal 1877 e oggi protegge 400mila persone, tra soci e familiari, mettendo il loro benessere al centro della propria azione quotidiana. Ai soci e alle loro famiglie vengono erogati sussidi utili per integrare i costi sostenuti per le spese mediche e quelle di natura socio economica tesi a sostenere le famiglie in caso di difficoltà, imprevisti o emergenza.

Differenza tra Mutua sanitaria e assicurazioni

Per diventare socio di CesarePozzo basta aderire a una delle forme di assistenza sanitaria studiate per venire incontro alle diverse esigenze dettate dall’età, dalla professione e dal nucleo familiare.

A differenza di molte compagnie assicurative CesarePozzo propone piani sanitari per tutti e senza alcun vincolo di accesso. Una volta iscritti, i soci possono godere della totalità dei benefici previsti dal piano senza alcun limite di età, come invece spesso accade con le polizze assicurative che garantiscono rimborsi e prestazioni solo fino a una certa età.

Con una spesa molto contenuta, per via della natura non lucrativa della società, è possibile ottenere il vantaggio della detrazione fiscale del 19% della quota versata in fase di Dichiarazione Dei Redditi. Inoltre tutti i piani sottoscrivibili prevedono anche la protezione del convivente, indipendentemente dal sesso.

Una rete capillare presente in tutta Italia

Grazie agli accordi che la Mutua Cesare Pozzo ha stipulato con strutture sanitarie private in tutta Italia, il socio fin da subito può limitare la spesa sanitaria usufruendo al tempo stesso di tariffe scontate e tempi di attesa ridotti rispetto a quelli tradizionali.

Tutti i piani sanitari di CesarePozzo sono strutturati per lasciare ampia libertà nella scelta fra Servizio Sanitario Nazionale e centri sanitari privati oltre alla possibilità di individuare la modalità preferita: in forma diretta con costo a carico di CesarePozzo, oppure in forma indiretta con la spesa sanitaria rimborsata al socio nelle modalità previste dal suo piano sanitario.

In tutta Italia sono dislocate 90 fra sedi regionali, presidi e sportelli, per una copertura capillare del territorio, a garanzia di un servizio più efficiente. I soci, infine, hanno a disposizione l’area web riservata e comode app attraverso le quali gestire il proprio piano e richiedere rimborsi per le spese sostenute.

Per avere informazioni più dettagliate sulle attività di CesarePozzo è possibile visitare il sito internet www.mutuacesarepozzo.it oppure recarsi in una delle sedi locali.

Sede regione Toscana

Via degli Orti Oricellari, 34 – Firenze (Tel. 055.211806)

Sportello solidale

Piazzale F.lli Rosselli, 17 – Siena (Tel. 348.8308759 – 335.7523511)