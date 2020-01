La Robur ritrova Guberti, ma perde Baroni per tre settimane

Il difensore si è lussato una spalla nella partita di Olbia

"Foto tratta dal sito della Robur"

SIENA. Seduta pomeridiana per i bianconeri in vista del match di domenica contro il Lecco (ore 15, stadio “Artemio Franchi”). E’ rientrato regolarmente in gruppo il fantasista Stefano Guberti. Il difensore Riccardo Baroni si è sottoposto ad accertamenti, dopo l’infortunio subito nella trasferta di Olbia, che hanno evidenziato una lussazione alla spalla destra, per la quale è previsto un recupero in 2-3 settimane. Domani i ragazzi di mister Alessandro Dal Canto effettueranno la seduta di rifinitura, alle 14,30, all’Acquacalda.

Le figurine Panini. Anche la Robur Siena partecipa alle “Panini Weeks”, iniziativa della Lega Pro in collaborazione con la Panini che prevede un omaggio degli album della nuova edizione dei “Calciatori” in occasione delle sfide casalinghe. Per la partita Robur Siena-Lecco, in programma domenica alle 15, ai tifosi bianconeri saranno consegnati album nei settori “Curva Robur Lorenzo Guasparri”, “Gradinata Paolo De Luca” e “Tribuna Coperta Danilo Nannini”, mentre nei prossimi giorni saranno omaggiati degli album i ragazzi del settore giovanile della Robur.