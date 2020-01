Baseball: Kamachi e Sacchi in partenza?

SIENA. Masanori Kamachi sarebbe finito nel mirino dei Boars Grosseto, squadra lo scorso anno inserita nel girone tosco – laziale della serie C.

“Nuovo anno, nuove sfide e nuovi Cinghiali. Benvenuto a Masanori Kamachi, proveniente dal Siena Baseball, che ringraziamo, pronto a difendere il diamante dei Boars dal cuscino di seconda base”, ha scritto nel giorno dell’Epifania sul proprio profilo Facebook la squadra maremmana, presieduta dall’ex giocatore bianconero Ciolfi (per lui poche presenze nel 2018). È così che il veterano giapponese, classe 1976, dal 2013 in bianconero con la maglia numero 3, potrebbe essere la prima pedina pronta a lasciare Siena. Lo farebbe dopo una stagione 2019 in chiaro e scuro, un po’ sotto tono in battuta e con qualche errore in difesa. Ciò nonostante, Kamachi con la maglia senese ha avuto, 2019 a parte, un rendimento costante, ha fatto sentire per il B.C. Siena la sua potenza in battuta ed ha garantito una certa sicurezza in difesa. Dalla società bianconera guidata da Jacqueline Wilby non arrivano, però, conferme di alcun tipo, anche perché Kamachi, essendo di nazionalità giapponese, è svincolato ogni anno.

Assieme a lui potrebbe partire anche Miguel Angel Sacchi, classe 2000, il quale, nel corso della seconda parte della scorsa annata, aveva visto lo staff tecnico senese dare molto più spazio al 2002 Dario Osti come lanciatore partente (scelta peraltro azzeccata). Proprio Sacchi, assieme a Kamachi, aveva disputato il Memorial Piegaia a Lucca, lo scorso ottobre, con la maglia dei Boars.

Oltre a quella di Kamachi, la partenza di Sacchi potrebbe rappresentare un completo rinnovamento della squadra bianconera, per molti aspetti inaspettato (anche se annunciato…), soprattutto se si considera che sia Sacchi che Kamachi andrebbero a giocare in una formazione che, proprio come Siena, milita in serie C, senza dunque fare il salto di categoria che, in passato, fecero Euridis Martinez e Paul Castillejos quando lasciarono la compagine senese per passare in serie B con la Fiorentina.