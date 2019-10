Arte dei Vasai e Unisi insieme per il laboratorio di ceramica

SIENA. Si è conclusa con successo la serie di incontri teorici e pratici sulla ceramica dal titolo “Conosci la tua Arte”, organizzati nei mesi di settembre e ottobre dall’Associazione Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio e dal Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Siena. L’iscrizione agli incontri per motivi organizzativi è stata a numero chiuso. I partecipanti selezionati sono stati seguiti con attenta cura da Giulia Boscagli e Valentina Isidori, ceramiste dell’Associazione, presso l’officina del Parco all’Abbadia Nuova in via Santa Chiara, dove hanno preso forma brocche decorate ed altri oggetti in ceramica foggiati sia a “colombino” che al tornio.

In virtù della convenzione firmata nel mese di maggio, che ha permesso di sviluppare la collaborazione fra il Dipartimento e l’Associazione, è stato possibile far accedere i “neo-ceramisti” al Laboratorio di Ceramologia nel palazzo San Niccolò, dove si è parlato delle tecniche di produzione nell’antichità e di altri aspetti della ricostruzione storica possibile grazie al potenziale informativo delle ceramiche archeologiche. In questa fase la responsabile del laboratorio, Dott.ssa Alessandra Pepi, ha alternato l’esposizione teorica all’osservazione diretta di quanto illustrato sui numerosi reperti ceramici provenienti dagli scavi del Dipartimento.

Si è trattato dunque di un positivo esempio di sinergia tra un Dipartimento dell’Università e un’Associazione radicata nel territorio cittadino, accomunati in questa circostanza dalla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale. Nell’ambito della stessa convenzione verranno sviluppate nei prossimi mesi analoghe o diverse iniziative.