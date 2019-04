Al Teatro dei Concordi tornano a esibirsi gli allievi del Vivaio

Il laboratorio teatrale metterà in scena sabato 6 e domenica 7 aprile “I maneggi per maritare la figlia”

MONTEPULCIANO. Torna ad esibirsi sul palco del Teatro dei Concordi di Acquaviva il gruppo formato dagli allievi del Laboratorio Teatrale “Il Vivaio del Concordi”. Il doppio appuntamento del weekend è fissato per sabato 6 aprile alle ore 21:15 e domenica 7 aprile alle ore 16:30 con “I maneggi per maritare la figlia”.

“I maneggi per maritare la figlia” è uno spettacolo teatrale liberamente ispirato alla commedia di Nicolò Bacigalupo con Gilberto Govi. Una girandola di trovate comicissime attorno ai raggiri di una madre, Giggia, per far sposare la figlia, Matilde, con il contrappunto dell’esilarante personaggio del padre, Steva, in perenne contrasto con la moglie. In casa i pretendenti vanno e vengono, in un incessante scatenarsi di situazioni comiche.

Per informazioni e prenotazioni potete scrivere alla mail: ilvivaiodeiconcordi@gmail.com oppure chiamare i numeri 3394822821 – 3311309910 – 3927665797