Siglato accordo tra Provincia e Difensore Civico regionale

SIENA. La Provincia di Siena ha siglato un accordo col Difensore Civico regionale affinché l’importante ruolo svolto da questa figura venga non solo conosciuto ma anche agevolato, facendo in modo che i cittadini abbiano un interlocutore e un tramite sul territorio di residenza.

Ma chi è il Difensore Civico e cosa fa?

Il Difensore Civico è stato definito dai documenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa come “Istituzione per la tutela non giurisdizionale dei diritti fondamentali”.

L’azione del Difensore Civico si caratterizza per essere appunto non giurisdizionale e quindi basata sull’informalità, la speditezza, il tentativo di portare il conflitto che l’utente ha con l’Amministrazione nell’ambito della risoluzione conciliativa e non del conflitto. Per questo alcuni ordinamenti definiscono il Difensore civico come Mediatore e lo stesso Difensore Civico Europeo si chiama “Mediatore Europeo”.

La competenza del Difensore Civico si estende nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Uffici periferici dello Stato e dei gestori dei Pubblici Servizi. È esclusa dalla competenza del Difensore Civico l’Amministrazione della Giustizia (comprese le carceri), la Pubblica Sicurezza, l’Amministrazione militare.

Ha dunque il potere di chiedere chiarimenti all’Amministrazione e di pretendere delle risposte, ha pieno accesso a tutti gli atti e documenti dell’Amministrazione senza limiti di segretezza, ma non può annullare atti o imporre all’amministrazione di adottare provvedimenti.

Ha inoltre il potere di segnalare le disfunzioni che ha rilevato e suggerire i rimedi che eventualmente propone.

Agisce su segnalazione di singoli o associati, Enti, Comitati, Associazioni etc., ma ha anche il potere di attivarsi di ufficio, se dall’esame di un caso rileva un problema generale o se apprende di un problema dai media.

In virtù dell’accordo siglato la Provincia di Siena collaborerà con il Difensore Civico regionale, Sandro Vannini, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di tutela proprie della Difesa civica e favorire lo sviluppo e la qualità della Difesa civica nell’ambito del territorio della Provincia di Siena.

La Provincia di Siena garantirà pertanto la possibilità di un accesso agevole e semplificato ai servizi di tutela di competenza del Difensore Civico regionale attraverso l’URP della Provincia di Siena, che sarà anche punto di raccolta delle istanze dei soggetti interessati, di collegamento con l’ufficio regionale di difesa civica e di inoltro delle istanze al Difensore Civico regionale, nonché l’attività di promozione e di diffusione della conoscenza del ruolo e delle funzioni del Difensore Civico, attraverso iniziative divulgative, anche congiunte, e di campagne di informazione al fine di rendere nota la possibilità di accesso gratuito alla tutela non giurisdizionale dei diritti per contenziosi con le Pubbliche Amministrazioni.

La prima iniziativa che i due soggetti porteranno avanti sarà l’incontro con il Difensore Civico Regionale, Sandro Vannini che, nell’ambito dell’iniziativa #conosciildifensorecivico, sarà presente a Siena venerdì 27 settembre 2019, ore 11 in – Piazza Matteotti n.30 (Sede Camera Commercio).

Interverranno: Massimo Guasconi – Presidente Camera di Commercio Arezzo e Siena, Giuseppe Salvini– Segretario Generale Camera di Commercio Arezzo e Siena, Armando Gradone– Prefetto di Siena, Silvio Franceschelli – Presidente della Provincia di Siena, Sandro Vannini– Difensore Civico regionale della Toscana.

Concluderà Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana.

Moderatrice dell’incontro sarà Virginia Masoni, responsabile comunicazione Confindustria Toscana Sud.

Nel corso dell’incontro saranno presentati alcuni casi significativi delle attività del Difensore Civico.