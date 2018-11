Siena risponde al bullismo con la “bellezza”

Il Centro Studi di Psicologia dell'Arte e Psicoterapie Espressive con Mens Sana scacchi lancia l'Iniziativa

SIENA. Bulli ed “eroi” Scacco matto al disagio giovanile. Arte, Musica, Cinema, Cultura e… neuroscienze” è il titolo dell’evento che avrà luogo il 30 novembre alle ore 17,30 presso la sezione scacchistica senese Mens sana scacchi CRAL-MPS in Via dei Termini 31.

Promosso dal Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Psicoterapie Espressive- CSPA, insieme a Siena Mens Sana Scacchi con il Patrocinio del Comune di Siena, della Provincia di Siena, della Gestalt University of Design-Mexico, della Camera di Commercio Arezzo Siena, dell’Associazione Nazionale Genitori- AGE, del

Registro Nazionale Sociologi e Consulenti per la Comunicazione – CONSCom, del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici SNCCI, dei Giornalisti Specializzati Associati-GSA, di 100Autori del Cinema Italiano, di Tulipani di Seta nera, di Atelier Lumière, con la partecipazione di altre realtà associative e culturali, l’evento, rivolto a insegnanti, alunni, genitori, psicologi, educatori, intende fare il punto su un fenomeno in crescita per proporre spunti di riflessione e percorsi di prevenzione efficaci in questa forma di disagio psico-sociale.

Testimonial dell’incontro è Gianni Bisiach, storico giornalista televisivo, saggista, medico e regista che è stato allievo di Franco Basaglia e ha realizzato nel corso della sua lunga carriera oltre 3000 inchieste approfondendo con la correttezza che lo ha sempre caratterizzato, accadimenti storici e culturali di grande impatto sociale.

Le “brutture” che ci circondano favoriscono comportamenti aggressivi, malessere, competizione, prevaricazioni e violenze, al contrario la “bellezza” intesa nella sua accezione più ampia come arte, cultura, creatività, capacità critica, può stimolare la conoscenza di sé e dell’altro attraverso un dialogo che diviene sempre più intrigante e fa coincidere forma e contenuto. Il focus principale dell’incontro si concentrerà sull’intuizione che ha attraversato i secoli, trasmessa dai greci e ripresa poi in particolare da Fiodor Dostoevskij, che fa coincidere il bello e il buono come capacità di accedere dal visibile all’invisibile, dalla materia allo spirito. É da questo assunto che durante la serata verrà lanciata l’iniziativa: “Viaggio a Siena e dintorni. Luoghi dell’anima e luoghi geografici. Filma la bellezza in 7 minuti con il tuo Smartphone”, concorso rivolto ai ragazzi delle scuole superiori e delle Università e declinato per i più piccoli in un disegno. Al vincitore della sezione 18-25 anni viene offerto un workshop intensivo presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, al vincitore della sezione under 18 (13-18) viene offerta una scacchiera, un viaggio guidato a Cinecittà e un riconoscimento consegnato dai ragazzi del Rotaract di Roma, al vincitore della sezione bambini vengono offerti DVD con film di Walt Disney e Hayao Miyazaki. Gli elaborati vincitori saranno scelti da una Commissione di esperti. Tutti i dettagli verranno resi noti durante la serata di presentazione del 30 novembre. La premiazione avverrà il 7 febbraio 2019, giornata dedicata al bullismo, con la partecipazione dei un rappresentante del MiBACT, Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo. L”Evento del 30 novembre si aprirà con i saluti di Aldo Rossolini, noto

pediatra senese che ha prestato il suo servizio presso la Clinica Universitaria, di Vinicio Serino, antropologo e docente universitario, di Marco Bartolommei presidente CRAL; interverranno Clio Biondi Santi. assessore all’Istruzione, Paola Dei, autrice del libro: Le città invivibili. Bulli ed eroi nella filmografia di

Caligari e Mainetti, prefato da Nicola Borrelli Edizioni Efesto, psicoterapeuta, critico cinematografico e Presidente del CSPA, Alessandro Patelli e Mario Leoncini, maestri di scacchi, Rosaria D’Anna, referente Associazione Nazionale Genitori, Marco Mosconi, dirigente Licei Poliziani di Montepuciano, Luca Guerranti, dirigente Liceo Volta Colle V. d’Elsa, Fabio Mazzieri, pittore senese già preside del Liceo Artistico di Siena, Maria Pia Ceccherini, docente ITIS Sarrocchi, Bertini Roberta, insegante scuola primaria, Claudio Bicci, psicologo

e scacchista, Lucia Goretti, docente Istituto Superiore Rinaldo Franci, e altri rappresentanti di insegnanti, docenti, educatori, dirigenti senesi.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti fino ad esaurimento posti.