Siena città europea dello sport nel 2021

SIENA. Ieri (4 novembre) Aces Italia e Aces Europa hanno riconosciuto che Siena ha le qualità e la cultura dell’attività sportiva per essere città europea dello sport: un riconoscimento prestigioso.

La cerimonia di consegna delle Ciotole della Benemerenza dello Sport Europeo è avvenuta a Roma presso il Salone d’Onore del CONI, alla presenza delle European City/Town/Community of Sport italiane 2019-2020 e dei Comuni italiani che otterranno questo titolo per il 2021, al termine delle visite in programma questo mese.