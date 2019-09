In Campo presenta un’interrogazione sulla scuola Saffi

Ancora ritardi per lo smontaggio del cantiere

In Campo per la Scuola Saffi: ancora ritardi per lo smontaggio del cantiere

Presentata una interrogazione urgente

Nel corso di questo anno abbiamo più volte affrontato il tema del ripristino della piena funzionalità della Scuola elementare Saffi dopo gli eventi climatici dell’ottobre 2018.

Solo per limitarci alle dichiarazioni rilasciate dall’Assessore Sportelli negli ultimi mesi, a giugno in risposta ad una interrogazione sullo stato di avanzamento dei lavori di ripristino della copertura della Scuola, il suo intervento si era chiuso con questa dichiarazione: “… diciamo che con il nuovo anno scolastico i ragazzi riprenderanno possesso dell’intero complesso, gli altri lo hanno già fatto da mesi, e al 31 agosto verrà sgombrato ogni orpello di cantiere, anzi, ben prima dovrebbero essere ultimati tutti i lavori. Questo è lo stato dell’arte”.

Ai microfoni di Siena TV il 15 luglio sempre l’assessore Sportelli aveva dichiarato che “per quanto riguarda i tempi ultimeremo i cantieri entro la fine del mese di luglio”.

Siamo a settembre e il cantiere è ancora lì, per questo In Campo ha presentato una interrogazione urgente al fine di porre un problema di sicurezza e cercare una risposta alle preoccupazioni degli insegnanti e delle famiglie che alla Scuola Saffi mandano i propri figli.