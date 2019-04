Il rettore dell’Opa tiene a precisare…

SIENA. Dal Rettore dell’Opera della Metropolitana di Siena riceviamo e pubblichiamo.

“Facendo seguito agli articoli di stampa a suo tempo pubblicati, per correttezza e completezza di informazione, si segnala che con sentenza del 22 marzo u.s. il Giudice del Lavoro di Siena, nel respingere la richiesta presentata da alcuni lavoratori aderenti alla Cgil e riferita alla rivendicata consegna dei prospetti paga per il periodo nel quale sono stati regolarmente retribuiti da Opera Laboratori Fiorentini, ha escluso alcun obbligo in tal senso da parte di Opa, confermando la piena legittimità del comportamento dalla stessa tenuto”.