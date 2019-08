Augusti pensieri

"Vietato vietare": uno slogan per Bartalini

Plastic Busters

di Augusto Mattioli

SIENA. “A me non piacciOno i divieti e le imposizioni. Sono stato contrario a suo tempo all’introduzione del casco. L’indirizzo che vorrei dare io è che nessuno mi deve imporre l’acqua che voglio bere. Che sia l’acqua del sindaco o quella contenuta nelle varie marche dell’acqua minerale”. E’ diventato virale il passaggio dell’intervento di Tommaso Bartalini, neofita consigliere comunale di Voltiamo pagina, la lista del sindaco De Mossi, nel quale si dichiara contrario alla mozione del gruppo Per Siena sulla plastica.

A chi piacciono le proibizioni o i divieti? A nessuno pensiamo. Ma nel caso in questione si trattava di proibire, diciamo limitare, il consumo della plastica grazie ad una serie di interventi che la mozione sollecitava, certo una goccia del mare, peraltro pieno di plastiche, ma pur sempre in direzione di una diminuzione di questo materiale. Nessuno penso voglia imporre al consigliere di bere l’acqua che crede, ci mancherebbe altro, però se è contenuta in un involucro meno pericoloso della plastica non sarebbe meglio?. Il consigliere ha rincarato la dose dicendo che è stato contrario al casco per le moto. Sempre perché non gli piacciono i divieti e le imposizioni. Forse in casco ha salvato qualcuno, caro consigliere.

Nelle sue argomentazioni notiamo un che di anarchico che in fondo è qualcosa che a certi italiani piace. Quindi, qualche domanda gliela facciano qui in attesa di incontrarlo in consiglio comunale. Non le piace, tanto per parlare di una cosa seria, l’obbligo dei vaccini, tema di particolare attualità? Non lepiacciono i divieti di sosta? Non le piace il divieto di transito alle auto private in Banchi di sopra? Non le piace indossare le cinture di sicurezza quando guida l’auto? Non è d’accordo sui divieti a bere alcolici o assumere droghe quando si deve guidare? Non le piacciono le regole del consiglio comunale e vorrebbe intervenire quando gli pare? Non le piace che sia proibito fare il bagno nella Fontegaia?.

Ps: Naturalmente spero che la sua acqua preferita sia contenuta in bottiglie di vetro…