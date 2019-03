Timori in Chianti per la neve di marzo

GAIOLE IN CHIANTI. (a. p.) Un brivido d’emozione al primo impatto, ma poi di freddo e di terrore nel vedere tutti i frutti in fiore coperti di neve ghiacciata dal lato in cui soffiava il vento.

E’ questo il senso di un paesaggio incantato, sotto la cui coperta bianca si intravede una difficile annata per le gemme che hanno da venire, per le viti che avevano principiato a piangere, per la notte che “ha da passare”, in cui c’è il rischio che tutto vada sotto zero.