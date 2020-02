Riapre l’eliporto di Vertine

GAIOLE IN CHIANTI. Mentre a Siena si sta per inaugurare la stagione turistica con un trenino elettrico per il centro storico, in modo da agevolare le persone che hanno pochi minuti di sosta, nel Chianti si è già oltre perchè per andare e venire, in modo “consono al luogo e per niente impattante”, nel solco di un turismo “colto e consapevole” per annoiati impermeabili alla conoscenza, è stato appena riaperto l’eliporto di Vertine.

Nella quieta campagna chiantigiana, l’acqua che scorre, il vento che sibila fra le piante, il volo di uccelli, il grufolare di un cinghiale, sono un accessorio inutile nella monotonia di chi cerca la noia delle stesse abitudini trasportate da un motore rumoroso con le pale.