Poggibonsi: 4 interrogazioni della Lega in Consiglio comunale

POGGIBONSI. Dal gruppo consiliare comunale Lega Salvini Premier riceviamo e pubblichiamo.

“Nel prossimo consiglio comunale che si terrà lunedì pomeriggio sono molti gli atti portati dal gruppo consiliare della Lega. Sono quattro infatti le interrogazioni protocollate più una mozione in sostegno di un disegno di legge regionale per dare l’assistenza veterinaria di base gratuita alle fasce di reddito più basse.

Le interrogazioni riguarderanno la causa che vede coinvolto il Comune di Poggibonsi contro alcuni cittadini che rimasero feriti e danneggiati nel crollo del controsoffitto della piscina comunale del Bernino avvenuto alcuni anni fa e che ancora non hanno ricevuto ristoro del danno subito da parte delle compagnie assicurative, in parte dovuto anche al diniego del Comune di prendere parte alle istanze di conciliazione proposte.

I recenti fatti che hanno portato alla cronaca nera nazionale il sistema di affidi del comune di Bibbiano, in aggiunta a quanto accaduto anche nella nostra Regione alla comunità del Forteto in provincia di Firenze, ha letteralmente scioccato le coscienze di numerose persone, le quali ci hanno contattato per sollecitare un nostro intervento.

Abbiamo deciso quindi di portare in consiglio un tema molto delicato come quello dell’inchiesta denominata “Angeli e Demoni” per andare incontro alle richieste di avere informazioni più precise e puntuali sul sistema di gestione degli affidi nella Valdelsa, per il quale ci preme precisare che non abbiamo alcun dubbio riguardo la professionalità e la correttezza di tutti i professionisti che insieme, quotidianamente, concorrono a formare il complesso sistema di assistenza sociale nel nostro territorio. Al contempo però, è nostro dovere fornire le opportune risposte alle domande che legittimamente ci vengono poste dai cittadini, anche perché la chiarezza e la trasparenza non possono che portare beneficio a tutto il sistema ed elogiare, quando ce n’è bisogno, l’operato dei professionisti che se ne occupano.

Riguardo al tema del turismo abbiamo presentato un’interrogazione sull’Archeodromo per avere contezza di quanto siano state le risorse finanziarie impiegate dal comune o da altri enti pubblici per la realizzazione del parco archeologico e quanto effettivamente sia il ritorno economico per le casse comunali.

Infine la quarta ed ultima interrogazione per sapere se e come intenda intervenire il Sindaco per eliminare il problema che si è creato con lo spostamento delle fermate dei bus dalla nuova Piazza Mazzini a Via Sardelli, che ha determinato la presenza dei gas di scarico del pullman a distanza di appena pochi centimetri dalle finestre di alcuni appartamenti, generando evidenti disagi ai proprietari.

Ricordiamo a tutti i cittadini che tutti i Consigli comunali sono aperti al pubblico e sono visibili in diretta streaming dal sito del Comune.

Continuate a contattarci e a segnalarci problemi e proposte così che possiamo portarle all’attenzione del Sindaco e di tutta la cittadinanza<“.