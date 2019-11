Maltempo: il presidente della Regione visita Buonconvento

Il Comune si è salvato grazie prevenzione curata dal Consorzio 6 Toscana Sud, all’attività del Genio Civile, all’efficienza della macchina comunale

BUONVOCENTO. Il tour del governatore Rossi, in visita nei luoghi colpiti dal maltempo, per verificare danni e interventi necessari per riportare la situazione alla normalità, si è fermato anche a Buonconvento. Nel piccolo borgo delle Crete Senesi, questa volta, nessun problema di rilievo e proprio questo ha fatto notizia. Dopo due alluvioni drammatiche nel 2013 e nel 2015, infatti, questa volta si è salvato.

L’esperienza, raccontata dal sindaco Riccardo Conti, è diventata subito un case history nazionale perché ha dimostrato che il gioco di squadra risulta vincente e che quando comune, Consorzio di Bonifica e Genio Civile collaborano, facendo ciascuno la propria parte, l’unico a vincere è il territorio.

“Grazie al contratto di fiume, abbiamo compreso fino in fondo la fragilità del nostro territorio, abbiamo preso coscienza di tutti gli strumenti da attivare e di tutti i partner che hanno un ruolo strategico nella difesa del suolo”, ha ribadito il primo cittadino al Governatore Rossi che, nel pomeriggio, ha effettuato un sopralluogo per rendersi conto delle attività-salvagente messe in campo in questa area bella e fragile della provincia senese

“Il Consorzio 6 Toscana Sud – ha aggiunto il Presidente del Consorzio Fabio Bellacchi – ha effettuato tutti gli interventi programmati e si è prontamente attivato per affiancare il comune durante l’emergenza maltempo. Risultati importanti derivano dal riordino del sistema consortile, attuato dalla Regione Toscana che ha chiarito competenze e responsabilità”.

“Sostanziosi e importanti gli investimenti assicurati dalla Regione Toscana alla difesa dal rischio idraulico. Dopo anni di lavoro, seguendo una strategia precisa, i primi importanti risultati”, ha commentato Rossi.

Il territorio comincia a saper resistere all’assalto di un meteo bizzarro e imprevedibile.