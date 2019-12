Italia Viva Chiusi, oltre 60 persone per il brindisi di buone feste

Entusiasmo e cordialità alla base dello scambio di auguri

CHIUSI. Oltre sessanta persone tra le 17 e le 19 al brindisi del comitato Italia Viva Chiusi domenica 22 dicembre. In tanti si sono ritrovati in via Isonzo a Chiusi stazione per lo scambio degli auguri e per stilare un mini bilancio delle attività intraprese in questi primi due mesi di vita di Italia Viva. “Il brindisi è stato un’occasione inedita, un modo nuovo, aperto, semplice ed informale, per stare insieme e parlarci direttamente” commenta Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale, presente al brindisi di buone feste.

Il comitato tra i promotori ha il consigliere Scaramelli, nella segreteria organizzativa Elisa Manieri e Davide Canini, oltre venti gli aderenti che a cadenza periodica si incontreranno per affrontare i temi legati alla città e alle politiche nazionali e regionali.

All’iniziativa è arrivato anche il saluto di Eugenio Giani, attuale candidato presidente del centro sinistra alle prossime elezioni regionali, che per sopravvenuti impegni non è potuto essere presente fisicamente. Le iniziative del Comitato trovano riferimento nella sede in di Via Isonzo 4 e nella pagina Facebook Italia Viva Chiusi. Fra i presenti all’iniziativa anche l’ex segretario cittadino del Pd Francesco Cimarelli e più esponenti di Italia Viva della Valdichiana.