FdI aderisce alla protesta della Polstrada a Montepulciano

MONTEPULCIANO. Il senatore Patrizio La Pietra e Gianfranco Maccarone e Mattia Savelli, rispettivamente consigliere comunale di Montepulciano e Sinalunga, hanno aderito alla manifestazione indetta dal sindacato di polizia FSP di lunedì 16 settembre a Montepulciano.

Gli esponenti politici di Fratelli d’Italia spiegano: “Abbiamo deciso di aderire convintamente alla manifestazione indetta dal Sindacato di Polizia FSP lunedì 16 settembre, nei pressi della caserma della Polizia Stradale di Montepulciano, per portare il nostro pieno appoggio alle legittime richieste avanzate dal sindacato medesimo. La carenza d’organico e le condizioni non ottimali dello stabile che ospita la caserma di Polizia creano grandi difficoltà all’espletamento di un’efficace azione di prevenzione e di controllo sul nostro territorio, oltre che disagi per i dipendenti ivi impiegati. Gli agenti della Polizia Stradale di Montepulciano, infatti, si trovano impegnati a coprire un’area estremamente vasta che va dal Sud della provincia di Siena fino alle porte di Firenze, con un organico estremamente limitato che si trova oberato da un notevole surplus di lavoro”.

Aggiunge La Pietra: “Lo Stato deve impegnarsi per la tutela di chi indossa una divisa e lavora per garantire la sicurezza dei cittadini. Non è accettabile che ci siano situazioni di questo tipo: una struttura inadeguata e soprattutto una situazione di turni e di personale che non può garantire nè la sicurezza di chi opera nè tantomeno quella dei cittadini. Serve, dunque, un immediato e deciso intervento del Dipartimento Regionale Toscano e del Ministero dell’Interno per risolvere la situazione – conclude il Senatore – D’altronde, da mesi abbiamo denunciato questa situazione, tanto che abbiamo presentato in Senato un’interrogazione sul punto”.