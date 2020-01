Chiusi: un film e un libro per commemorare la Giornata della Memoria

Nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 20.00, nella sala del consiglio del Comune di Chiusi si è svolta la staffetta di lettura del libro “Fino a quando la mia stella brillerà” di Liliana Segre

CHIUSI. Il Comune di Chiusi ha celebrato la Giornata della Memoria con un doppio appuntamento. Nella mattinata gli alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi e le classi quinte dell’Istituto Einaudi Marconi Valdichiana Chiusi hanno assistito alla proiezione del film “Un sacchetto di biglie” che narra la storia di Joseph e Maurice Joffo, due fratelli ebrei, costretti ad un lungo viaggio nella Francia occupata dai nazisti per sfuggire alla cattura. Nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 20.00, nella sala del consiglio del Comune di Chiusi si è svolta, invece, la staffetta di lettura del libro “Fino a quando la mia stella brillerà” della senatrice a vita Liliana Segre alla quale hanno partecipato cittadini di tutte le età.

“Abbiamo scelto di onorare la Giornata della Memoria – dichiara l’assessore Sara Marchini – con due appuntamenti significativi e che hanno toccato gli animi più sensibili. La proiezione del film e la lettura del libro della senatrice Segre sono stati momenti nei quali il ricordo del passato è riaffiorato con forza; il dolore e le sofferenze che donne, uomini e bambini hanno provato sulla propria pelle è diventato reale e percepibile. Vivere questi momenti dà significato alla vita stessa perché ognuno di noi può e deve essere testimone di un messaggio di umanità che contrasti gli orrori della guerra e l’odio delle persecuzioni raziali e di ogni forma di ingiustizia e discriminazione. Ancora pochi anni e, purtroppo, non avremo più testimonianze dirette di che cosa ha significato vivere gli anni della Shoah e in quel momento non ci sarà compito più importante del non disperdere il dolore nell’indifferenza per conservare una fiammella di umanità.”