San Gimignano verso le elezioni: Confesercenti incontra Montagnani

Accolta la richiesta candidato di CamBiamo San Gimignano

SAN GIMIGNANO. Uno scambio di opinioni interessante e costruttivo: è questo il risultato dell’incontro tra Confesercenti di San Gimignano e il candidato a Sindaco Federico Montagnani, accompagnato da una delegazione della sua lista CamBiamo San Gimignano. Tra le utilità condivise per la prossima legislatura spiccano la necessità di un confronto continuativo tra l’Amministrazione comunale e le imprese, la condivisione di un nuovo rapporto tra la città e il turismo, la revisione del rapporto con la Sovrintendenza.

Alle forze politiche che guideranno la città nei prossimi 5 anni, Confesercenti chiede di instaurare un rapporto più continuativo, che tenga conto in modo più costante delle esigenze imprenditoriali. Come espresso anche in occasione dei precedenti incontri, questo metodo di lavoro dovrà servire anche per superare l’impasse che in tempi recenti si è creata sulle scelte di arredo urbano, in virtù dell’atteggiamento della Sovrintendenza. “Questi temi collimano perfettamente con il nostro programma elettorale e con il nostro modo di pensare – ha commentato il candidato a Sindaco Federico Montagnani – dal momento che anche noi, da cittadini prima di tutto, queste problematiche le viviamo nel quotidiano”.