Al via la raccolta fondi lanciata dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese

Il turismo a sostegno a della sanità: parte la campagna “Una Strada di solidarietà per l’Ospedale di Nottola” della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese per raccogliere fondi destinati all’acquisto di materiale per gli operatori sanitari dell’Ospedale di Nottola impegnati a fronteggiare l’emergenza COVID19.

La campagna è attiva sulla piattaforma online GoFundMe al seguente indirizzo: https://www.gofundme.com/f/ una-strada-di-solidarieta-x- l039ospedale-di-nottola?utm_ source=customer&utm_medium= copy_link-tip&utm_campaign=p_ cp+share-sheet

Grazie ai fondi ottenuti dalla campagna, l’Associazione acquisterà mascherine FFP2 e DPI per gli operatori impegnati nell’attività extra-ospedaliera, da donare alla struttura ospedaliera al fine di garantire la sicurezza di medici, infermieri, operatori sanitari di base e di tutto il comparto ospedaliero. L’iniziativa è stata lanciata dall’Associazione responsabile della promozione e della commercializzazione dell’ambito turistico della Valdichiana Senese di concerto con i nove comuni della Valdichiana Senese e il Presidente della Società della Salute Amiata senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese.

La Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese conta 200 soci tra attori economici e istituzionali oltre ad un’ampia rete di contatti nel mondo. Con questa campagna l’Associazione si rivolge ai cittadini e agli imprenditori locali, oltre che agli operatori e i clienti internazionali che hanno avuto modo di vivere in prima persona la Valdichiana Senese che, in questo momento, sta conoscendo un momento difficile a causa della diffusione del COVID19.

“Facciamo un appello agli imprenditori, ai residenti nei nove comuni della Valdichiana Senese e ai nostri partner commerciali nel mondo che hanno potuto conoscere l’autenticità e la bellezza di questo territorio – spiega Doriano Bui, Presidente della Strada – Ciò che stiamo affrontando è una lotta ad un nemico invisibile che sta cambiando le nostre abitudini e il nostro modo di vivere, ancor prima che il nostro lavoro. La filiera del turismo sarà una delle più colpite dagli effetti del COVID19, ma adesso è il momento di sostenere il settore sanitario e la sicurezza di tutti gli operatori che stanno mantenendo ritmi di vita estremi”.

La destinazione della Valdichiana Senese ha di recente ottenuto il prestigioso titolo di “Destinazione italiana del benessere”, entrando a far parte della rete di destinazioni sostenibili europee EDEN, e sarà il soggetto incaricato di una futura campagna di rilancio turistico del territorio. Adesso però, tutte le forze si concentrano per sostenere il settore sanitario e la sicurezza degli operatori.