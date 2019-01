TechSoup Racconta: appuntamento per le Non Profit in Fondazione Mps

Un modo semplice ed efficace per conoscere come iniziare (davvero) la trasformazione digitale delle associazioni di volontariato

SIENA. E’ possibile digitalizzare la propria Non Profit abbattendo i costi legati ai prodotti software e hardware di alta qualità?

E’ possibile ottenere strumenti digitali gratuiti per il fundraising e la comunicazione?

È possibile acquisire conoscenza e competenza degli strumenti digitali ed essere aiutati ad implementarli?



Sì, attraverso TechSoup le organizzazioni Non Profit possono ottenere prodotti IT all’avanguardia in donazione o a costi marginali e accedere a servizi di consulenza IT e corsi di formazione a misura di Non Profit. La tua organizzazione potrà così aiutare meglio gli altri ottimizzando i propri processi interni, migliorando le attività di raccolte fondi e risparmiando sui costi.



“Il roadshow nasce dal desiderio del team di TechSoup di incontrare le Non profit e conoscere le loro esigenze in materia di digitale e tecnologia” afferma Davide Minelli, direttore di TechSoup, “con l’impegno di rispondere con umanità e competenza alle variegate realtà del Terzo Settore italiano e accompagnarle in un percorso consapevole di trasformazione digitale”.

L’incontro con le Non Profit toscane per la prima tappa del 2019 del TechSoup Racconta sarà possibile grazie alla positiva collaborazione con Fondazione MPS.

Invitiamo le organizzazioni Non Profit toscane il 25 Gennaio a Siena ore 15.30 presso la sede di Fondazione MPS (Palazzo Sansedoni).



AGENDA

Ore 15.30 | Welcome & Registrazioni

Saluti di Marco Forte, direttore generale Fondazione MPS



La trasformazione digitale del Non Profit: quali sfide per la tua organizzazione

Fabio Fraticelli, direttore scientifico TechSoup Academy



Come intraprendere un percorso di trasformazione digitale: primi passi (e vantaggi) con TechSoup

Davide Minelli, direttore TechSoup

Ore 17 | Conclusione



Eventi aperti e gratuiti previa registrazione su: https://www.techsoup.it/techsoup-racconta-roadshow-italiano