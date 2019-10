Servizio civile: ancora posti disponibili nelle sedi di Avis

SIENA. Ci sono ancora alcuni posti disponibili nei progetti di servizio civile di Avis Toscana per le sedi della provincia di Siena. Il bando nazionale è aperto fino al 17 ottobre alle 14 e prevede la selezione di giovani volontari da impiegare nel progetto “Più Avis… più plasma – edizione 2019”.

Il Progetto – in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) Regionale Toscana Onlus – avrà durata di 12 mesi, un rimborso mensile di € 439,50 per un impegno settimanale di 25 ore flessibili.

L’obiettivo è quello di avviare un processo di sensibilizzazione e diffusione dei valori della solidarietà e dei corretti stili di vita tra i giovani, proponendo la donazione di sangue come espressione di partecipazione civile e corretto stile di vita. Oltre a sviluppare attività di promozione verso i giovani, i volontari collaboreranno alla gestione quotidiana delle attività della sede prescelta in affiancamento al personale dipendente o volontario.