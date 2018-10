Sabato 6 ottobre il primo Swap party al Circolo Arci in Via di Città

Dalle ore 16.30 possono essere portati e scambiati fino a un massimo di 5 capi di abbigliamento

SIENA. Si intitola ‘Swap Party & Podcast’ l’evento che sabato 6 ottobre, a partire dalle ore 16.30, unirà solidarietà e divertimento al Circolo Arci Centro, in Via di Città 101. La giornata, organizzata da Arcisolidarietà Siena, è stata pensata come un momento di incontro con alcune delle associazioni di volontariato attive sul territorio senese e come occasione di scambio solidale ed ecologico. L’iniziativa sarà dedicata anche al progetto VolontaRadio, portato avanti da giovani volontari e volontarie di Arcisolidarietà impegnati in RadioLabo, web radio dell’Arci provinciale di Siena, e vedrà la messa in onda di sei nuovi podcast che raccontano alcune realtà di volontariato che operano a Siena e in provincia, disponibili successivamente su www.radiolabo.it.

Nel corso dello Swap Party, ogni partecipante potrà portare fino a un massimo di cinque capi di abbigliamento e potrà scambiarli con quelli portati dagli altri partecipanti. Saranno accettati solo vestiti in buone condizioni, puliti e integri. I capi che avanzeranno e che non saranno scambiati, verranno donati alle associazioni che si occupano di accoglienza oppure alla Caritas. Lo Swap Party si concluderà alle ore 18 con la presentazione del progetto VolontaRadio e con la degustazione di tè, tisane e pasticcini.

Informazioni. Il progetto VolontaRadio è promosso da Arcisolidarietà Provinciale Siena in partenariato con Avis Provinciale e Unione Astrofili Senesi ed è realizzato nell’ambito del Bando Il volontariato per la comunità 2017 del Cesvot, finanziato con il contributo di Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.