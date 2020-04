Misericordia di Montepulciano: tutti i servizi e numeri utili al tempo del Covid

I numeri da contattare per i vari servizi al tempo del Covid

MONTEPULCIANO. La Misericordia di Montepulciano, associazione di volontariato Onlus, comunica alla popolazione che oltre a continuare a svolgere le normali attività dei servizi ordinari, in questo momento di emergenza svolge anche il servizio di trasporto con ambulanza trasferimento pazienti con Covid 19 su richiesta della Centrale Operativa 118 di Siena, continuando ad occuparsi del servizio sociale, del gruppo di Protezione Civile e di una RSA per 40 degenti totalmente non -autosufficienti. Viene svolto anche il servizio di Onoranze Funebri e lavori cimiteriali.

In questa emergenza ha aderito al progetto ‘Te lo Portiamo Noi’ in collaborazione con il Comune di Montepulciano di ‘recapito spesa a domicilio’ per persone segnalate dai Servizio Sociali .

Grazie ad un numero elevato di volontari sono state cucite e distribuite molte mascherine alla popolazione, anche se non DPI. L’iniziativa ha coinvolto imprese locali, che hanno reperito i materiali, e volontari sia per la realizzazione che per la loro distribuzione.

Se interessati a questi servizi i numeri da contattare sono:

RICHIESTA MASCHERINE 0578 756095 oppure 3465034443

RSA 0578 716440

SERVIZI DI

AMBULANZA/TRASPORTO SOCIALE /ONORANZEFUNEBRI 3487273623

SPESA A DOMICILIO 0578 712227

AMMINISTRAZIONE 0578 757449 MAIL miser.montepulciano@libero.it

#iorestoacasa