Misericordia di Chianciano: “Restate a casa, veniamo noi”

Distribuite tempestivamente oltre 1500 mascherine, attivato il servizio spesa e farmaci a domicilio

di Letizia Pini

SIENA. In questo periodo di pandemia da Covid-19 per fronteggiare l’emergenza sanitaria la Confraternita di Misericordia di Chianciano Terme offre il massimo aiuto alle persone che si trovano in situazione di difficoltà e al solito slogan “restate a casa” la Misericordia aggiunge “veniamo noi”.

Sono tanti i volontari che in questi giorni hanno lasciato le loro abitazioni e indossato le divise della Misericordia per offrire solidarietà alla comunità chiancianese. Si sono attivati i servizi per donare a tutti cittadini le mascherine protettive, con l’ausilio di 15 volontarie che le hanno realizzate e sanificate, mentre altri volontari si sono attivati per consegnarle direttamente al domicilio.

Numerose le richieste che sono state soddisfatte tempestivamente, con una rete capillare di volontari che si sono messi a servizio della comunità aiutando i cittadini a proteggersi dalla pandemia.

Oltre agli abituali servizi sociali che la Confraternita di Misericordia di Chianciano Terme svolge normalmente, per dare massimo supporto alle persone più anziane e in difficoltà, sono stati attivati i servizi “spesa e farmaci a domicilio”, tutto ovviamente a titolo gratuito, e la consegna di mascherine.