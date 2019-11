Maltempo: il Coordinamento del Volontariato in prima fila

SIENA. Anche il Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Siena è in prima fila nell’emergenza maltempo.

ARI, FIR CB, Misericordia, Racchetta, VAB, ANPAS e ProCiv stanno operando dalla scorsa nottata dopo avere contribuito al Presidio della Sala Operativa Provinciale Integrata.

Ventitrè mezzi sono stati operativi compresi 12 fuoristrada, 9 polisoccorso e due pulmini che hanno garantito l’evacuazione di una casa privata a Ulignano.

Sul campo 54 operatori di cui 8 in Sala Operativa e 46 sul campo. Si contano un gran numero di interventi fra cui 8 tagli di alberi, l’impiego di 7 idrovore di medie dimensioni e lo svuotamento di 5 scantinati.

Anche in questa occasione, in attesa della criticità preannunciata dall’Allerta Rossa, il volontariato provinciale ha dimostrato le adeguate capacità tecniche ed operative per affrontare le sfide emergenziali del territorio.