L’estate sta arrivando. Ecco i campi estivi de Le Bollicine

Anche quest’anno l’Associazione organizza campi estivi per bambini dai 3 ai 14 anni. Il cavallo sarà il grande protagonista di tutte le attività che si svolgeranno ad Agresto, San Rocco a Pilli

SIENA. L’estate si avvicina e l’Associazione Sportiva Le Bollicine rinnova l’appuntamento con i campi estivi per bambini dai 3 ai 14 anni. Tutte le attività si svolgeranno alle porte di Siena, in località Agresto, San Rocco a Pilli, in un bellissimo contesto naturale, tra pascoli e spazi verdi attrezzati per il gioco.

Il cavallo sarà il grande protagonista, che i bambini potranno conoscere attraverso un approccio graduale “all’essere” cavallo, mediante l’osservazione dei suoi comportamenti nel branco, l’esplorazione e il contatto. I bambini avranno così occasione di percepire la propria corporeità scoprendo le emozioni che questo animale può dare, imparandolo a rispettare e a curare.

Tre le iniziative in programma per la prossima stagione estiva. Dal 29 luglio al 2 agosto si svolgerà l’appuntamento “Tosca e strani vari”, nel quale saranno sperimentati laboratori manuali ed espressivi con l’utilizzo di materiali naturali e di recupero. Per i bambini dai 3 ai 5 anni arriva, dal 5 al 9 agosto, “Tosca e strani Vari Junior”, un campo nel quale saranno organizzati giochi e attività multisensoriali pensate per i più piccoli per conoscere, toccare, scoprire il mondo del cavallo. Sulla scia dei successi degli anni passati torna, dal 26 al 30 agosto, “Con le mani in pasta”, un laboratorio a cielo aperto, un viaggio alla scoperta della stagionalità degli alimenti e del loro utilizzo in cucina. I bambini conosceranno i frutti della terra dell’orto di Tosca e parteciperanno al percorso che va dalla raccolta, all’uso creativo dei prodotti al fine di preparare gustose pietanze.

Come partecipare. L’associazione ha presentato alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena un progetto per ridurre le quote di iscrizione alle famiglie con più figli. I bambini residenti nel Comune di Siena, inoltre, possono richiedere i voucher per la partecipazione, a seconda della fascia ISEE della famiglia. Le modalità di accesso si trovano nel link al sito del Comune, nella sezione “attività estive 2019”.

Info. Per conoscere tutte le attività dell’Associazione Le Bollicine è possibile contattare l’ufficio in via Franciosa 57, Siena, telefonare ai numeri 0577 286335, al 329 6903013 o inviare un’email all’indirizzo infolebollicine@gmail.com. È possibile seguire l’Associazione Le Bollicine di Siena anche sul sito www.bollicine.org, o seguire i canali social Facebook e Instagram.