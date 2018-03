Le uova di SIENAIL tornano nelle piazze di Siena e provincia

L’uovo, simbolo tangibile del gesto del “donare” potrà aiutare quanti, in questo momento, si trovano ricoverati presso l’U.O.C. Ematologia delle Scotte di Siena

SIENA. Un uovo di cioccolato per sostenere la ricerca contro le malattie ematologiche. Siena Ail, sezione locale dell’Ail Nazionale (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma), aderisce anche quest’anno alla manifestazione “Uova di Pasqua 2018” che riunirà tutte le piazza d’Italia in un dolce gesto solidale.

Siena Ail scenderà in piazza nei giorni 16 – 17 e 18 marzo per dare vita ad un momento di aggregazione, condivisione e partecipazione che, anche a Siena ed in tutta la provincia, è diventato una tradizione per molti.

L’uovo, simbolo tangibile del gesto del “donare” potrà aiutare quanti, in questo momento, si trovano ricoverati presso l’U.O.C. Ematologia delle Scotte di Siena.

Siena Ail utilizzerà i fondi raccolti per garantire assistenza domiciliare ai malati ematologici in collaborazione con l’associazione Quavio; per acquistare attrezzature sanitarie; per dare ospitalità gratuita ai malati e ai loro familiari presso la casa di accoglienza “Il Bucaneve”; per dare aiuto ai giovani attraverso il finanziamento di contratti per biologi, medici e tecnici di laboratorio operanti presso l’UOC Ematologia delle Scotte; e per sostenere la ricerca clinica e biologica sulle malattie del sangue.

I volontari di Siena Ail doneranno un uovo di cioccolato a coloro che faranno una offerta di 12 euro. A Siena l’appuntamento è in Piazza Salimbeni per tutto questo fine settimana ma le uova di cioccolato di Siena Ail si potranno prendere anche ad Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Poggibonsi, Rapolano Terme, San Gimignano e Sovicille.