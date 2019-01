L’appello di Cesvot agli enti senesi: “Scriviamo insieme il nostro futuro”

Il 9 febbraio le 633 realtà senesi sono invitate a partecipare alla prima conferenza regionale del Terzo Settore

SIENA. Una lettera-appello indirizzata ai 633 enti e associazioni senesi per partecipare alla prima Conferenza regionale del Terzo settore che si svolgerà al Mandela Forum di Firenze il prossimo 9 febbraio (dalle ore 9.00 alle ore 18.00). Per la prima volta infatti il numeroso mondo del non profit toscano, che conta oltre 9mila organizzazioni, avrà l’opportunità di confrontarsi e proporre suggerimenti, istanze, riflessioni e quanto possa essere utile per la programmazione regionale dei prossimi anni.

La conferenza è promossa da Regione Toscana, in collaborazione con Forum Terzo Settore Toscana e Cesvot che invita a partecipare attivamente alla Conferenza le tante anime del terzo settore dell’area senese: le 317 associazioni di volontariato, le 167 associazioni di Promozione sociale, le 41 cooperative sociali e i 108 enti iscritti all’anagrafe delle Onlus.

L’evento vedrà 30 gruppi di lavoro (tre per ogni ambito tematico) discutere di 10 temi riguardanti l’identità, i bisogni e i servizi degli enti del terzo settore anche alla luce della recente riforma e dei decreti applicativi. I partecipanti potranno intervenire e condividere proposte e idee. Tutti i contributi saranno quindi raccolti in 10 documenti di sintesi, uno per ogni ambito tematico, e andranno a costituire il documento finale della Conferenza.

Tra i temi dei gruppi di lavoro ci sono: i rapporti con gli enti pubblici, la co-programmazione e le convenzioni, il ruolo del volontariato, i rapporti intergenerazionali, la formazione, la misurazione dei risultati e la trasparenza, l’accesso al credito. Alle sessioni plenarie della mattina e del pomeriggio possono partecipare tutti e non è necessaria l’iscrizione. Per iscriversi ai gruppi di lavoro è necessario invece registrarsi all’area riservata MyCesvot. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 13.00 di giovedì 31 gennaio 2019.

“La Conferenza regionale al Mandela Forum di Firenze – commenta Viro Pacconi, presidente Delegazione Cesvot di Siena – è la prima occasione in cui tutto il terzo settore, rappresentato dalle sue tante anime, lavorerà ins ieme per fare proposte alla Regione per una programmazione condivisa. In un momento in cui tanti argomenti che riguardano la vita del Terzo settore sono in evoluzione, la Regione Toscana ci offre un’occasione per portare proposte unitarie che possano concretamente aiutare a sviluppare il prezioso lavoro che ogni giorno le nostre realtà portano avanti al servizio del territorio e dei cittadini”. Le 633 realtà senesi sono invitate a partecipare ai gruppi di lavoro, è necessaria l’iscrizione entro il 31 gennaio.

Per info e iscrizioni www.cesvot.it