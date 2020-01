La Misericordia si confronta sul sostegno ai giovani in difficoltà

L'appuntamento aperto a tutti e fissato per martedì 4 febbraio, presso la sezione di Isola d'Arbia

SIENA. Martedì 4 febbraio alla Misericordia di Siena sez. Isola d’Arbia, si parlerà di strategie per il sostegno dei giovani del territorio che affrontano un momento di difficoltà. L’iniziativa, dal titolo “Aiutami a diventare quello che voglio essere”, focalizza l’attenzione sulle opportunità che il volontariato, anche in convenzione con la SDS senese e con il Comune di Siena, mette in campo a sostegno delle problematiche giovanili; è organizzata e promossa dallo Sportello di Ascolto Sociale e Pedagogico che la Misericordia ha attivato dall’ottobre scorso nel quartiere. A parlare di orientamento, sostegno alla genitorialità, violenza di genere, disabilità, disagio affettivo e dipendenze, gli operatori dello Sportello e importanti associazioni del Territorio. Apriranno la serata Il Provveditore della Misericordia e l’Assessore alle Politiche Giovanili Clio Biondi Santi. L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, agli insegnanti, agli educatori e ai genitori. Per chi avesse bisogno di aiuto lo Sportello di Ascolto Sociale e Pedagogico sono attivi rispettivamente il mercoledì e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 presso la Misericordia di Siena Sez. di Isola d’Arbia.