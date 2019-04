La felicità è un fontana: iniziativa solidale per AISLA

Serata di poesia e musica domani 30 aprile all’Accademia dei Rozzi

SIENA – “La felicità è una fontana” è l’iniziativa culturale finalizzata alla raccolta fondi a sostegno di AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) in programma domani, martedì 30 aprile, alle ore 21, nei locali dell’Accademia dei Rozzi in via di Città, 36.

Si tratta di una serata solidale di poesia e musica, organizzata dalla cooperativa culturale ricreativa Ponte a Tressa, con il patrocinio dell’Azienda universitaria ospedaliera Le Scotte, l’Ausl Toscana sud est e l’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena.

Il programma prevede al pianoforte il professor Giuliano Scarselli (L. V. Beethoven 32 variazioni in do minore; C. Franck: preludio, fuga e variazione op. 18), lettura di alcune poesie di Stefania Ferrajolo a cura di Chiara Bratto (al flauto e al pianoforte Matteo Canalicchio e Andrea Pasquini).

La serata, che si svolge nella suggestiva sala degli specchi dell’Accademia dei Rozzi, è affidata alla conduzione di Isabella Mezza.

L’ingresso è a offerta libera.