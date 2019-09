La danza protagonista di un canto alla vita

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto a Quavio e Io sempre donna

MONTERONI D’ARBIA. L’intuizione della coreografa e performer Stefania Tacconi dell’Associazione culturale Zone Fantasma di dar voce a molteplici linguaggi artistici per diffondere messaggi di utilità sociale condurrà il pubblico a vivere momenti intensi e fuori dall’ordinario, il 14 settembre a Monteroni d’Arbia, dove andrà in scena sotto forma di studio “Canto alla vita”, uno spettacolo di teatro – danza tutto da scoprire.

Tra la paura di morire e la voglia di vivere si alterneranno momenti di attesa e speranza. Dedicato alle donne che combattono o hanno combattuto contro il cancro al seno lo spettacolo è un inno alla vita, pieno di energia e forza verso la luce, che trova il suo culmine nel battito del cuore.

L’artista Stefania Tacconi, vincitrice nel 2009 del premio internazionale Arte Laguna insieme al gruppo MRK, ha proseguito il suo percorso professionale con il regista David Glass e partecipato con successo alle edizioni di Brides e Hysterics insieme all’attrice Lucia Donati. Allo spettacolo parteciperanno anche l’attore Roberto Gonnelli, che collabora da molti anni con Teatro2, Antonio Barra per la scenografia video e Cristiano Bocci, compositore poliedrico di musica sperimentale.

Lo spettacolo verrà replicato anche a Chianciano Terme il 12 ottobre presso il Teatro Caos, stessa ora. Ingresso ad offerta, posti limitati fino ad esaurimento. Per informazioni rivolgersi a 347 5412105 dalle 10.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì.

Il ricavato sarà devoluto rispettivamente alla Onlus QuaViO per l’assistenza ai malati oncologici e a Io Sempre Donna, associazione nota per aver introdotto la scrittura come terapia del dolore per le donne operate al seno, con il concorso “Donna sopra le Righe”.