Eletto il nuovo direttivo dell’associazione Corte dei Miracoli

Manuele Putti succede a Gabriele Usberti nella carica di presidente

SIENA. A seguito dell’assemblea dei soci dello scorso 14 gennaio e dopo la prima riunione organizzativa, sono state rinnovate le cariche del direttivo dell’associazione Corte dei Miracoli. I membri eletti, che rimarranno in carica per i prossimi cinque anni, sono Manuele Putti (Presidente), Elena Ristori (Vice Presidente), Tommaso Sbriccoli (Tesoriere), Cassandra Rofi (Segretaria), Lorenzo Marzocchi, Nikita Pilò e Valeria Roberto. Si tratta del direttivo con l’età media più bassa nella ventennale storia dell’associazione e con il presidente più giovane di sempre, che succede al professor Gabriele Usberti al quale va il ringraziamento, al pari degli altri membri del direttivo uscente, per lo straordinario lavoro svolto in questi anni. Al nuovo direttivo il compito, come da mandato dell’assemblea dei soci, di condurre l’associazione in una nuova fase, di ulteriore crescita, agevolata anche da un periodo finalmente di stabilità e non più “emergenziale” come troppe volte è stato in passato.

“Ci accingiamo ad intraprendere questo percorso con entusiasmo e voglia di metterci in gioco seppur consci delle difficoltà e della responsabilità che comporta la gestione di un’associazione di queste dimensioni ed importanza – ha dichiarato il neo presidente, Manuele Putti – Vogliamo innanzitutto ringraziare chi ci ha preceduto e contribuito in modo decisivo a traghettare l’associazione nel suo momento più difficile, lasciando come preziosa eredità la prospettiva di un futuro più roseo. Adesso è giunto il momento consolidare il ruolo dell’associazione sul territorio ed all’interno della comunità senese e di riaccendere uno spirito associativo che è sempre più raro trovare nel tessuto sociale contemporaneo. Per far ciò l’assemblea si è affidata ad un direttivo giovane e variegato che esprime in sé quel caleidoscopio di idee e sensibilità diverse che è da sempre la grande ricchezza della Corte dei Miracoli“

A questo proposito, nelle prossime settimane sarà indetta una nuova assemblea dei soci in cui si discuterà collettivamente su quelle che dovranno essere le direzioni da intraprendere a breve e medio termine.