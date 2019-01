Cena benefica a Monticchiello per i minori stranieri non accompagnati

La serata è organizzata da un folto gruppo di associazioni del sud della provincia di Siena che intendono sostenere così le attività dell'associazione Intersos Roma

MONTICCHIELLO (Pienza) – Sabato 19 gennaio a Monticchiello una cena di beneficenza per aiutare il centro di cure primarie e di accoglienza per minori stranieri non accompagnati attivato dall’associazione umanitaria Intersos a Roma. La serata è organizzata da un folto gruppo di associazioni del sud della provincia di Siena, impegnate nella promozione della cultura dell’integrazione e dell’accoglienza.

INTERSOS24, si chiama il nuovo centro di accoglienza a Roma per minori stranieri non accompagnati. La struttura è aperta 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno e ha al suo interno un ambulatorio medico le cui porte sono aperte anche ai romani in difficoltà in modo da contribuire ad una vera integrazione. Nell’ambulatorio sono presenti specialisti in ginecologia, pediatria e malattie infettive, che effettuano sia prestazioni inerenti alla propria specializzazione clinica che assistenza medica di base e orientamento ai servizi sociosanitari. Il progetto è totalmente finanziato da INTERSOS attraverso i singoli, le associazioni, le fondazioni e le aziende private che scelgono di sostenerlo.

Prima della cena è previsto un incontro dal titolo Le nuove norme su integrazione e immigrazione, racconti di esperienze locali e presentazione del centro di Roma e delle sue attività” che si svolgerà alle 18 alla Sala Aldo Nisi del Teatro Povero di Monticchiello. A seguire, dalle 20, la cena preparata e servita dai volontari delle associazioni coinvolte: dall’antipasto al dolce, con specialità della nostra cucina. Il costo della cena è di 20 €. È necessaria la prenotazione entro giovedì 17 gennaio al numero: 0578 75 51 18 (segreteria del Teatro Povero, aperta tutti i giorni compresi festivi: 9 / 12:30 e 15 / 18; escluso lunedì pomeriggio).

Elenco della associazioni che aderiscono al coordinamento e alla manifestazione:



Anpi Valdichiana

Associazione Amica Donna

Bottega del Mondo Oxfam Italia Intercultura Sarteano

Circolo Legambiente Terra e Pase APS

Collettivo Piranha

Incontriamoci ONLUS

Istituto Musicale Bonaventura Somma di Chianciano Terme

Libera Università Iris Origo

Teatro Povero di Monticchiello

La Tigre di Carta