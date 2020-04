Auser Siena: i servizi al tempo del covid

Ascolto telefonico e informazioni per gli associati, consegna spesa e farmaci per alcuni territori

SIENA. Presenti nel territorio senese con 31 Associazioni locali comunali e oltre 9000 associati e 750 volontari, come molte associazioni in questo periodo anche noi ci siamo riorganizzati per venire incontro alle nuove esigenze e affrontare l’emergenza in supporto ai nostri associati.

In questa fase tutte le sedi effettuano presidio telefonico per informazioni e compagnia mentre in accordo con ASLi, Enti Locali, altre Associazioni di volontariato e Protezione Civile le sedi di Asciano – Bettolle – Pienza – San Gimignano – Sarteano – Sinalunga fanno anche consegna della spesa e/o farmaci a domicilio.

Restano di fondo le ATTIVITA’ pre- oronavirus: Accompagnamento e riporto spesa per i soci AUSER; Compagnia a domicilio; Trasporto anziani, persone disagiate e disabili (visite ambulatoriali, disbrigo pratiche, ecc) purché soci AUSER; Nonni vigili davanti alle scuole e sugli scuolabus; Organizzazione e accompagnamento vacanze anziani; Vigilanza aree verdi, giardini, e parchi pubblici;Tempo Libero, balli, giochi, tornei; Turismo sociale; Corsi di formazione e aggiornamento in collaborazione con i comuni, ASL e altre associazioni; Corsi di ginnastica dolce (A.F.A. Attività Fisica Adattata); Conferenze Mediche.

Tutte riprenderanno non appena possibile. Per ora restiamo a disposizione per quello che ci è consentito.

Per eventuali comunicazioni:

Contattare le sedi all’indirizzo riportato sul sito www.auser.siena.it alla sezione ‘sedi del Comprensorio’

Coordinamento territoriale Siena: Simonetta Pellegrini 3272428499