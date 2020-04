AUSER Siena dona alla Società della Salute mascherine e disinfettante

Gugliotti: "Segno di solidarietà verso gli operatori e le persone fragili"

SIENA. 250 mascherine e 15 flaconi di disinfettante per le mani sono stati donati dall’AUSER comunale di Siena alla Società della Salute Senese, a supporto degli operatori del Consorzio (assistenti sociali, personale dedicato all’assistenza ecc.) che in questo particolare momento di emergenza continuano a svolgere il proprio lavoro al servizio di tutta la comunità. Le mascherine sono del tipo chirurgico, in TNT a 3 strati lavabili e riutilizzabili fino a 9 volte.

L’AUSER, associazione di volontariato per l’invecchiamento attivo e la valorizzazione del ruolo degli anziani nella società, porta “in tempi normali” il proprio aiuto a tante categorie di cittadini (dagli anziani con la consegna di spesa e medicine, ai minori con l’ausilio per i compiti e tanto altro). Ma, anche al tempo del coronavirus, la solidarietà non si ferma e i volontari hanno voluto così lanciare un segnale di vicinanza alla nostra comunità e di collaborazione attiva con le istituzioni.

“Ringrazio l’Auser per questo atto di generosità” ha commentato il presidente della SdS Senese, Giuseppe Gugliotti, “che dimostra grande attenzione ai servizi e alle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali svolte sul territorio a favore delle persone più fragili”.