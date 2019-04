Assemblea dei soci di Pubblica Assistenza e Donatori Sangue di Colle

All'ordine del giorno il bilancio consuntivo 2018 e quello preventivo 2019

Pubblica Assistenza Colle Val d'Elsa (Foto di repertorio)

COLLE DI VAL D’ELSA. La Pubblica Assistenza di Colle Val d’Elsa comunica ai propri soci che sabato 6 aprile 2019, alle ore 15.30, in seconda convocazione, si terrà presso la sede sociale in Via Liguria 11 l’Assemblea ordinaria e straordinaria dell’Associazione con all’ordine del giorno l’adeguamento dello Statuto sociale alla luce della recente Riforma del Terzo Settore, l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e del bilancio preventivo 2019, nonché la nomina della Commissione elettorale per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019-2021.

Con analogo ordine del giorno, alle ore 16.30, in seconda convocazione, si svolgerà l’Assemblea ordinaria e straordinaria dell’Associazione Donatori di Sangue di Colle di Val d’Elsa.

Le Associazioni invitano tutti i soci a partecipare numerosi alle rispettive Assemblee.