La manifestazione si svolgerà domenica 9 ottobre. Prenotazioni ancora aperte presso l’Arci provinciale di Siena

SIENA. Sono ancora aperte le prenotazioni per il pullman organizzato dall’Arci provinciale di Siena in occasione della Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità, in programma domenica 9 ottobre. Il pullman partirà alle ore 7.30 da Siena, mentre il ritorno è previsto alle ore 17.30 da Santa Maria degli Angeli.