Amiata: un nuovo mezzo per la cooperativa “Il Prato”

Il pulmino acquistato grazie alla generosità di alcuni genitori ed esercenti amiatini, servirà per il trasporto degli utenti che la cooperativa gestisce

AMIATA. Grazie anche alla generosità di un gruppo di genitori e di alcuni esercenti amiatini, la Cooperativa Il Prato ha acquistato un pulmino a nove posti che sarà utilizzato per il trasporto degli utenti che la cooperativa gestisce.

A fine 2017 infatti, un gruppo di genitori di bambini che frequentavano allora la classe III b della Scuola Primaria di Abbadia San Salvatore, che avevano svolto in quell’ anno scolastico un progetto insieme agli utenti disabili del Centro Diurno “Il Sole”, avevano organizzato una cena di beneficienza, il cui ricavato è andato alla Cooperativa.

Ai ricavi della cena si sono aggiunte le donazioni di alcuni esercenti locali (Eco Casa Immobiliare, Farmacia Fabbrini, Farmacia Niccolini, Immobiliare 100 Case, Logimer, Paola Sport, The Cut Production) e quella di un privato che, per il suo compleanno, ha chiesto agli amici di non ricevere regali ma di devolvere la cifra alla cooperativa.

“La generosità e la sensibilità di molte persone, unita a risorse proprie, ci ha permesso di comprare un mezzo che sarà utilizzato per il trasporto di utenti disabili, delle bambine e dei bambini durante i campi estivi e in generale per i servizi della cooperativa. L’ Amiata si conferma di nuovo una comunità solidale e attenta ai bisogni delle fasce più deboli, un bel riconoscimento anche per la nostra cooperativa, che da ormai quasi 40 anni lavora nel sociale in questo territorio – commenta Maria Gioia Contemori, presidente della Cooperativa Il Prato – “La festa di Natale del Centro Diurno sarà anche l’ occasione per ringraziare tutti i protagonisti di questa bella storia, un regalo di Natale per noi e per tutti i nostri assistiti”.