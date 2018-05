Vigni (PD): “Giornata contro l’omofobia. A Siena una nuova stagione dei diritti”

SIENA. Dal 2004 ogni 17 maggio è la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Una giornata nata per ricordare l’impegno di chi si batte per contrastare questi e anche una data significativa anche per le istituzioni partner della RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), che opera dal 2006 per promuovere politiche locali di partita tra le persone. “Anche Siena ha fatto la sua parte – ricorda Simone Vigni, capolista del Partito Democratico a sostegno del candidato sindaco Bruno Valentini – aderendo alla RE.A.DY e la costituzione della commissione permanente Pari opportunità, diversità e diritti umani. Questi due atti, da me proposti e fortemente sostenuti dal gruppo consiliare del Pd a cui va il mio sentito ringraziamento – aggiunge – , sono la base da cui partire per una nuova stagione dei diritti, affinché Siena sia punto di riferimento in temi che qualificano la buona politica e la buona amministrazione. Il mio impegno ed il prossimo obiettivo se di nuovo eletto in consiglio comunale sarà quello di lavorare per una città che educa alle diversità, che fa promozione e diffusione di una cultura inclusiva, sia della singola persona che dei nuclei familiari, al fine di combattere la violenza – conclude Simone Vigni – basata su orientamento sessuale, identità ed espressione di genere, istituendo un “front office” fra Amministrazione, Forze dell’Ordine e volontariato”.