Una delegazione di lavoratori della Fruendo ricevuta a Montecitorio

ROMA. Si è tenuto oggi (26 settembre) a Montecitorio un incontro fra l’ononorevole Chiara Gribaudo, componente PD della Commissione Lavoro della Camera, una delegazione di lavoratori esodati e membri del direttivo Fisac-CGIL del Lazio.

E’ stato rappresentato all’onorevole Gribaudo il timore di una nuova legge sulle pensioni che non tenga in debito conto le varie situazioni in cui si trovano i lavoratori, come ad esempio chi è nei fondi di categoria (esodati).