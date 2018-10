Toscana Digitale fa tappa a Siena: la Regione investe in ogni provincia

Bugli: "Al via 14 nuovi cantieri per banda ultralarga nell’area senese"

SIENA. Grande partecipazione oggi (5 ottobre) a Palazzo Patrizi per l’ottava tappa di Toscana Digitale, tour in 10 incontri, uno per ogni provincia, dedicati a cittadini e imprese per raccogliere istanze, condividere idee e buone pratiche verso l’Agenda Digitale Toscana. Le giornate di Toscana Digitale, sono organizzate da Regione Toscana in collaborazione con Anci, Cispel e Fondazione Sistema Toscana. Ad aprire i lavori il vice sindaco di Siena, Andrea Corsi e l’assessore alla Presidenza della Regione Toscana, Vittorio Bugli. Bugli ha colto l’occasione per fare il punto sui nuovi cantieri della banda ultralarga in partenza nell’area senese.

“La Regione Toscana è tra le prime in Italia ad investire risorse consistenti nel digitale. I lavori sulle infrastrutture devono procedere con rapidità per garantire competitività e vantaggio concorrenziale alle nostre imprese. E proprio a Siena sono in partenza ben 14 cantieri per la banda ultralarga: Abbadia San Salvatore, Buonconvento, Casole d’Elsa, Chianciano Terme, Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Montalcino, Pienza, Radda in Chianti, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia e Sinalunga. Un maxi-intervento per coprire entro il 2020 tutta la regione, garantendo una velocità di connessione di 100 megabit al secondo”, ha dichiarato l’assessore Vittorio Bugli.

“Vogliamo vincere le sfide che ci propone la rivoluzione digitale, accorciando le distanze tra amministrazioni e cittadini. È un nuovo modo in cui i comuni si mettono a disposizione delle persone che attraverso un semplice smartphone possono contattare le PA. Il percorso intrapreso in questo senso dalla Regione Toscana è virtuoso e per noi è fondamentale fare squadra. Auguriamoci buon lavoro”, ha dichiarato Andrea Corsi.

Tra il pubblico in sala diverse imprese, startup del territorio, associazioni di categoria e amministratori locali. I partecipanti si sono poi divisi in gruppi di lavoro su quattro grandi temi legati all’agenda digitale: infrastrutture e piattaforme digitali, servizi online e Open Toscana, smart cities, nuova comunicazione pubblica. Il ruolo di coordinatore è stato affidato a Francesco Di Costanzo, presidente PA Social – Associazione Nazionale per la nuova comunicazione, fondatore e direttore di cittadiniditwitter.it.

Le tappa finale si svolgerà a Pisa il 12 ottobre, durante Internet Festival. Per maggiori info su Toscana Digitale: http://open.toscana. it/web/agenda-digitale/