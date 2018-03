Pallai a Cracovia presenta Siena e la Francigena

L’assessora al Turismo il 12 marzo, per “Notte Italiana”, sarà all’Istituto Italiano di Cultura

SIENA. L’assessora al Turismo Sonia Pallai il prossimo 12 marzo, per “Notte Italiana”, sarà all’Istituto Italiano di Cultura a Cracovia per presentare la Città del Palio e la Via Francigena attraverso i video realizzati per EnjoySiena e le principali attività e rassegne create riguardo la Fracigena, partendo dal Santa Maria della Scala.

<<Un invito importante – commenta Pallai – in una città ricca di storia e con molte similitudini con Siena. Centro culturale, artistico, universitario, meta turistica, e sito Unesco come la nostra realtà. L’appuntamento del 12 rappresenta un’ulteriore opportunità per presentare, quanto abbiamo ideato e realizzato per la valorizzazione e promozione di un turismo sostenibile e attento all’identità del luogo attraverso il cammino, e non solo. Un territorio che, per i suoi elementi naturali e culturali, ha già di per sé caratteristiche di unicità, da sempre tappa fondamentale di uno dei percorsi più antichi: la Via Franciega>>.

L’iniziativa si contestualizza all’interno di un progetto di Betti Editrice che, un anno dopo la presentazione della traduzione in polacco de “La Santa dell’Oca. Vita, morte e miracoli di S. Caterina da Siena”, torna nella città polacca per raccontare il territorio senese e l’antica strada che, nel medioevo, univa Canterbury a Roma.

Un’occasione per un incontro e confronto culturale frutto dell’impe­gno del prof. Massimo Mazzini, docente universitario senese e per molti anni esperto scien­tifico e culturale dell’Ambasciata Italiana a Varsavia e del dott. Ugo Rufino, direttore dell’Istitu­to, che aprirà la serata che vedrà presente l’Ambasciatore Italiano a Varsavia Alessandro de Pedys.

L’editore Luca Betti donerà all’Istituto una collana di 30 titoli che attraverso personaggi, paesaggi, storie, tormenti interiori, raccontano le terre della Toscana: dai borghi alle città, tra misteri ambientati nei nostri giorni e ricordi di un passato lontano e, per l’appuntamento, offrirà la mostra fotografica La Via Francigena in Toscana con gli occhi aperti, dopo il recente vernissage tenutosi a Firenze nelle sale del Consiglio Regionale Toscano.

Fotografie mai scontate, da Luca Betti in qualità di fotografo. Punti di vista inusuali, a volte estremi, che guidano lo sguardo del visitatore attraverso il tratto toscano della Via Francigena, caratterizzato da un’affascinante varietà di paesaggi e abitanti.