SIENA. Durante la seduta tenutasi ieri pomeriggio la Giunta comunale ha deliberato di sanzionare con una deplorazione la contrada della Selva, così come previsto al punto b dell’Art. 97 del Regolamento del Palio, in quanto ritenuta responsabile, a norma dell’art.101 comma 2 del comportamento tenuto da un proprio contradaiolo in occasione delle fasi della corsa dello scorso Palio del 16 agosto.