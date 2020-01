Nuova sede e nuova vita per l’Asmos con la Quercia

Venerdì 31 Gennaio ore 17.00 via Algero Rosi 38 Siena

SIENA. L’ASMOS (Archivio Storico del Movimento Operaio Democratico Senese) ha trovato una nuova sede che accoglierà la sua cospicua dote di materiali, documenti, pubblicazioni, manifesti, video, audio ed altro ancora. La sede principale sarà anche quella in cui si potrà accedere al catalogo (in attesa dell’accesso online) e alla consultazione. Sedi decentrate si trovano anche a Colle Val d’Elsa e Rapolano (solo deposito). La soluzione logistica, in seguito alla sopravvenuta indisponibilità dei locali concessi in comodato dall’Amministrazione Comunale di Siena, ha visto impegnata l’Associazione La Quercia che, oltre a mettere a disposizione i locali e farsi carico della loro messa a norma per sicurezza e antincendio, si prenderà cura delle nuove acquisizioni, della catalogazione, della digitalizzazione e della promozione.

Secondo Monica Barni, assessore alla Cultura e vicepresidente della Regione Toscana, “Gli archivi sono una risorsa pubblica, un patrimonio incalcolabile di conoscenza e una fonte inesauribile per studi e ricerche: per questo la Regione Toscana investe ogni anno sui progetti che servono a tenere gli archivi vivi e operanti sul nostro territorio. Senza risorse, gli Archivi non potrebbero vivere e le loro risorse documentali avrebbero un destino incerto”.

Il presidente de La Quercia, Tiziano Scarpelli, e quello dell’ASMOS, Massimo Bianchi, sottolineano l’orgoglio per “il percorso avviato nel pieno spirito dei nostri Statuti, una scelta di impegno culturale che ci trova a fianco di giganti come la Fondazione Gramsci e l’Associazione E.Berlinguer, una scelta che ci vedrà a lungo impegnati a continuare l’opera dell’ASMOS”.

Partecipano:

Tiziano Scarpelli, presidente La Quercia

Massimo Bianchi, presidente ASMOS

Ugo Sposetti, presidente Associazione Berlinguer

Monica Barni, assessore e vicepresidente Regione Toscana

Stefano Moscadelli, professore ordinario UNISI

L’appuntamento è per venerdì 31 gennaio alle ore 11,30 in via Algero Rosi 38 a Siena.

Programma definitivo

L’Associazione la Quercia è nata nel marzo 2007 dal congresso provinciale dei Democratici di Sinistra di

Siena, con lo scopo di promuovere i valori democratici e di sinistra attraverso attività di ricerca, studio,

approfondimento e dibattito, nonché la divulgazione di temi riguardanti la politica, la cultura, l’economia,

l’ambiente, la società, in piena e completa sintonia con la Costituzione della Repubblica Italiana.

L’Associazione la Quercia è subentrata ai Democratici di Sinistra nel possesso delle quote delle società

immobiliari, attraverso le quali oggi gestisce l’insieme degli immobili che sono in maggioranza destinati ad

attività socioculturali. L’Associazione conta oltre 10.000 aderenti nella provincia di Siena.