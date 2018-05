Le squadre di caccia ripuliscono i boschi di Gaiole in Chianti

Raccolti quintali di rifiuti. Il sindaco Pescini: "Ringrazio i cacciatori per l’ottimo lavoro. E’ stata una giornata intensa, che ha visto impegnati tutti”

GAIOLE IN CHIANTI. Domenica scorsa sono stati raccolti quintali di rifiuti nei boschi di Gaiole in Chianti. Ha fatto centro la prima giornata ecologica promossa dalle 5 squadre di caccia al cinghiale, in collaborazione con il Comune e con Sei Toscana. Tra i cespugli sono stati rinvenuti molti oggetti, alcuni anche bizzarri, pezzi d’arredamento pesanti che per essere trasportati hanno richiesto la collaborazione di tutti. A fine giornata ammassati a bordo strada, c’erano oltre 90 copertoni, un frigorifero e altri vecchi elettrodomestici arrugginiti, delle persiane, una cucina a legna, insegne, sedie e tavoli, bottiglie di vetro, plastica e tante cartacce.

“Ringrazio tutti i cacciatori per l’ottimo lavoro – commenta soddisfatto il sindaco Michele Pescini – è stata una giornata intensa che ha visto impegnati tanti volontari e che ha dato dei risultati importanti. I cacciatori delle squadre di caccia al cinghiale sono tra coloro che meglio conoscono i boschi di Gaiole ed è grazie a questa minuziosa conoscenza, che è stato possibile scoprire e tirare fuori dal bosco una grande quantità di rifiuti, apportando dei benefici all’ambiente. Abbiamo visto che in alcune zone, purtroppo, si nascondono delle vere e proprie discariche a cielo aperto e questo è insostenibile”.

“La giornata ecologica – aggiunge Michele Pescini – deve, quindi, essere anche un’occasione di sensibilizzazione sul tema dell’abbandono dei rifiuti, contro il quale dobbiamo combattere uniti, per difendere il nostro straordinario territorio. L’abbandono dei rifiuti è un gesto incivile che provoca inquinamento e deturpa il paesaggio, ma è soprattutto un reato. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini, che possono fare molto, per aiutarci a scoprire eventuali trasgressori. Ricordo che il ritiro dei rifiuti ingombranti è un servizio gratuito che viene effettuato a domicilio, in città come in campagna. Non ha quindi senso trasportare un mobile e abbandonarlo per strada con il rischio di essere scoperti e di andare incontro a delle brutte conseguenze. Aiutateci a difendere i nostri boschi.”

La giornata ecologica è stata organizzata con 7 punti di raccolta che sono stati preventivamente segnalati a Sei Toscana per effettuare il ritiro dei rifiuti.

“E’ stata una iniziativa assolutamente positiva – conclude il sindaco – che sicuramente ripeteremo”.