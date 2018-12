L’Apf Costone sconfitta a Livorno

Jolly Acli Livorno-Apf Costone Siena 46-41

JOLLY ACLI LIVORNO: Dodoli, Ceccarini 16, Maffei, Zorzi 6, Simonetti, Castiglione 6, Tripalo 5, Puccini 3, Collodi 10, Meriggi. All. Pistolesi

IL DRAGO E LA FORNACE: Barbucci 20, Dragoni 15, Nardi 16, Bonaccini 6, Riccobono 1, Malquori 2, Bastianoni 2, Renzoni, Sardelli, Corbini ne, Sabia ne. All. Fattorini

ARBITRI: Canistro e Baldini

Parziali: 11-7, 25-13, 33-26

SIENA. L’Apf Costone esce sconfitta dal match in terra labronica contro il Jolly Acli Livorno, dopo una gara fortemente condizionata, oltre che dalla pesante assenza di Anna Oliva, dalle prime due frazioni di gioco dove le senesi sono apparse frastornate dal gioco delle avversarie, che sono state brave a costruire già all’intervallo un vantaggio in doppia cifra importante, che consentirà loro di vivere di rendita nella seconda parte della gara. E’ infatti dopo la pausa lunga che le ragazze di Fattorini si svegliano dal torpore iniziale prendendo un po’ di fiducia e recuperando nel punteggio, ma senza riuscire però a sovvertire l’esito dell’incontro. Livorno ha avuto in Ceccarini la giocatrice più prolifica, mentre tra le file delle bianconere in evidenza ancora una volta Barbucci.